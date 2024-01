Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Trickdiebe erfolgreich + Unfallflucht

Wettenberg: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Unbekannte versuchten am Freitagmorgen (26.01.2024) in ein Fahrradgeschäft in Launsbach einzubrechen. Dazu schlugen sie gegen 03.55 Uhr die Scheiben des Ladens in der Straße Im Nordpark ein. Eine Alarmanlage und weitere technische Sicherungen verhinderten, dass die Einbrecher Beute machen konnten. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. An den Glasscheiben des Geschäfts entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in dem Bereich des Fahrradladens Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Überraschte Einbrecher fliehen - Zeugensuche

Am Freitag (26.01.2024) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Queckborn ein. Gegen 07.45 Uhr hebelten die Unbekannten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ein Bewohner des Hauses in der Industriestraße hörte dies, als die Einbrecher ihn bemerkten, flüchteten sie sofort. Sie rannten in Richtung der Kleegasse davon. Sie verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro an der Tür.

Bei den Flüchtigen soll es sich um zwei Männer handeln, die etwa ca. 170 cm groß und schlank sind. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer hatte einen grauen Rucksack dabei.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die Einbrecher in der Industriestraße oder deren Umfeld gesehen? Sind dort Fahrzeuge oder weitere Personen aufgefallen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Trickdiebe erfolgreich

Falsche Handwerker gaukelten Bewohnern eines Einfamilienhauses im Zinzendorfweg einen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft vor. Dabei zeigte einer einen angeblichen Mitarbeiterausweis mit der Aufschrift "Bauamt" vor. So gelangten die beiden Diebe in Wohnräume. Dort klauten sie unbemerkt Goldmünzen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Mann, der den Ausweis zeigte, war 30-40 Jahre alt, schlank und etwa 180 cm groß. Er hatte mittelblonde Haare, die am Hinterkopf abrasiert waren. Er trug einen Blouson in gelber Warnfarbe. Am linken Ärmel befand sich ein Aufnäher mit einem Firmenlogo oder Buchstaben. Er hatte Turnschuhe an.

Der zweite Mann war 30-35 Jahre alt, korpulent und etwa 175 cm groß. Er hatte kurze, schwarze Haare. Er trug, neben einer ähnlichen Jacke wie sein Begleiter, Jeans und Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die beiden Diebe am Donnerstag (25.01.2024) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise auf deren Identität geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555. Trickdiebe sind kreativ und bedienen sich verschiedenster Legenden, um ihre Opfer zu täuschen. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei!

Um es den Tätern möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Gießen: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer sollen sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft und aus dieser Schmuck gestohlen haben. Der erbeutete Schmuck hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich die beiden Diebe am Donnerstag (25.01.2024) zu einem Mehrfamilienhaus in der Rodheimer Straße. Gegen 20.50 Uhr zwangen sie einen Bewohner unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Schmuck. Anschließend flüchteten sie aus der Wohnung.

Beide Männer sollen einen dunkleren Teint haben. Einer soll etwa 180 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt und kräftig sein. Er war dunkel gekleidet. Der zweite war 20-30 Jahre alt und hatte eine sportliche Figur. Er trug einen grauen Pullover und eine weiße Hose.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die beiden Unbekannten am 25.01.2024 im Bereich der Rodheimer Straße gesehen? Wer kann Hinweise auf ihre Identität geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Ford angefahren

Etwa 2.000 Euro Schaden an seinem Auto hat eine Ford-Fahrerin in Wieseck zu beklagen. Gegen 17 Uhr parkte sie ihr Fahrzeug am 24.01.2024 am Fahrbahnrand der Wilhelm-Liebknecht-Straße. Als sie am nächsten Tag gegen 09.20 Uhr zu ihrem Pkw ging, musste sie einen frischen Unfallschaden am Heck feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich demnach unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

