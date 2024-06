Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen- Verkehrsunfallflucht an Schule

Harthausen (ots)

Am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr parkte eine 50-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Schulstraße vorwärts auf einem Parkplatz ein. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, konnte ein frischer Streifschaden am linken Fahrzeugheck festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zum verursachenden Pkw gibt es bisher keine Hinweise. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232/ 137- 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

