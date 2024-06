Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person- Pkw landet in einer Fußgängerunterführung

Wissen (ots)

Am 12.06.2024, gegen 12:40 Uhr befuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer die B62 aus Richtung Roth kommend in Fahrtrichtung Wissen. Am Ortseingang Wissen, Höhe Feuerwehrhaus, geriet das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts und prallte zunächst gegen dort aufgestellte Warnbaken. Der Pkw durchbrach die Absicherung und landete seitlich im Treppenaufgang der Fußgängerunterführung. Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt aus dem Pkw geborgen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell