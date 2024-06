Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz gezielte Verkehrskontrollen zur Kindertsicherung in Fahrzeugen auf der Hauptstraße und in der Dr.-Josef-Horbach-Straße durch. Insgesamt stellten die Beamten fünf Verstöße fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr