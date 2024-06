POL-PDNR: Verkehrskontrollen auf Schulwegen

Asbach (ots) - In der Zeit vom 10.06.2024, 11:00 Uhr bis 11.06.2024, 14:00 Uhr wurde auf einem Schotterparkplatz in der Grabenstraße in Asbach ein grauer Audi SQ5 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

