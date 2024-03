Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Polenböller

Greiz (ots)

Greiz. Am 10.03.2024 gegen 21:30 Uhr teilte eine Bürgerin mit, dass soeben ihr Briefkasten in der Schulstraße mittels eines Böller gesprengt wurde. Außerdem seien die Täter mit einem PKW weggefahren. Durch Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der PI Greiz zeitnah zwei 19-jährige polizeibekannte Männer aufgreifen. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW und der Personen wurde ein Polenböller und ein Schlagstock aufgefunden. Gegen die Beiden wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und den Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Damit die zwei polizeibekannten Männer nicht weitere Straftaten in dieser Nacht begehen, wurden beide in Unterbindungsgewahrsam genommen und erst am Morgen des Folgetages wieder auf freien Fuß gesetzt. <BF>

