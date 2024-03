Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte am 22.02.2024 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Schmöllnschen Straße im Bereich eines Blumengeschäftes einen abgestellten weißen Pkw Skoda beschädigt und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenburg unter Angabe der Bezugs-nummer 0061849/2024 zu melden. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell