Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreimal im selben Geschäft geklaut: 31-jährigem Ladendieb droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Rückkehr in ein Geschäft, in dem er bereits zweimal Waren im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen hat, wurde einem Ladendieb am gestrigen Montagmorgen zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 10:30 Uhr wegen des Diebstahls in ein Kaufhaus in der Kasseler Innenstadt gerufen worden. Ein Ladendetektiv hatte den Dieb zuvor gestoppt, als dieser das Geschäft verlassen wollte, ohne eine Tüte voller Markenbekleidung und Schuhen im Gesamtwert von 1.600 Euro zu bezahlen. Der ertappte 31-Jährige war dem Ladendetektiv bereits bekannt, da er in den letzten vier Wochen zweimal in dem Kaufhaus gestohlen hatte. Im ersten Fall Mitte Juni war er mit erbeuteter hochwertiger Bekleidung geflüchtet, wurde aber bei der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Am 11. Juli kehrte der Dieb in das Geschäft zurück und konnte von den Mitarbeitern mit Waren im Wert von rund 1.400 Euro beim Verlassen des Kaufhauses angehalten werden. Nachdem der Ladendetektiv die Personalien des in Vellmar lebenden 31-Jährigen aufgenommen und ihm das Diebesgut abgenommen hatte, wurde ihm ein Hausverbot für das Geschäft erteilt. Am gestrigen Montag schlug der Täter kurz nach Ladenöffnung erneut zu, wurde aber schnell gestellt. Da der wegen zahlreichen Eigentumsdelikten polizeibekannte 31-Jährige im Verdacht steht, mit den Diebstählen seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, wurde er von den Polizisten festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Der Tatverdächtige sitzt seitdem im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls dauern an.

