Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in einem Wohnhaus - vier leichtverletzte Personen

Rheurdt (ots)

Am 29.06.2024 gegen 15:55 Uhr kam es in einem Wohnhaus an der Rathausstraße zu einem Brand. Aus bislang unbekannten Gründen war der Feuer in der Küche des Gebäudes ausgebrochen. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr aus Rheurdt und Schaephuysen schnell gelöscht werden. Vier Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasintoxikation. Sie konnten vor Ort behandelt werden. Der Rettungsdienst des Kreis Kleve war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Gemeinde Rheurdt anderweitig untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

