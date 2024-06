Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Brand einer Gartenhütte

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rheurdt (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2024) kam es gegen 23:45 Uhr in Rheurdt-Schaephuysen auf der Neufelder Straße zum Brand einer Gartenhütte. Durch die Brandeinwirkung wurden in der Folge mehrere Fahrzeuge sowie angrenzende Gebäude beschädigt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die durch einen Brandsachverständigen unterstützt wurden, haben sich Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Ob diese vorsätzlich oder fahrlässig geschah, wird derzeit weiter untersucht. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Kalkar sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Feststellungen vor der Tat im Bereich der Neufelder Straße gemacht haben. Insbesondere werden mehrere junge Männer gesucht, die sich einige Zeit vor der Brandentdeckung auf der Neufelder Straße aufgehalten haben und möglicherweise wichtige Angaben machen können. Hiinweise bitte unter Telefon 02824 880. (sp)

