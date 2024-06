Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision zwischen Pkw und Krankenfahrstuhl

85-Jährige schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2024) kam es gegen 13:50 Uhr an der Einmündung Egmondstraße / Issumer Tor in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Frau aus Geldern beabsichtige an der Einmündung, mit einem grauen Kia Sportage, nach rechts abzubiegen und übersah dabei eine 85-jährige Frau. Die Frau aus Geldern, welche mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs gewesen war, wurde durch die Kollision schwer verletzt und aufgrund der Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Sowohl am Kia Sportage als auch am Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden. (pp)

