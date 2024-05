POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 27.05.2024, ereignete sich in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr in Altenkirchen, Rathausstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz der katholischen Kirche abgestellter Pkw Mercedes-Benz von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer am Fahrzeugheck beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen ...

mehr