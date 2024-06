Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge

Die Polizei sucht Zeugen

Uedem-Uedemerfeld (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Juni 2024), 22:00 Uhr und Donnerstag (27. Juni 2024), 07:00 Uhr kam an der Örtlichkeit "Steinbergen" in Uedem zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof ein Schloss einer Tür und drangen so in eine Werkstatt ein. Aus dieser wurden mehrere Werkzeuge, darunter zwei Freischneider (Hersteller: Makita bzw. Stihl) sowie eine Flex als auch ein Akkuschrauber der Marke Metabo entwendet.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sich unter 02823 1080 melden können. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell