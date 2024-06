Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht: Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

Goch (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2024) kam es gegen 18:30 Uhr an der Voßstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 63-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem türkisgrünen Pedelec die Straße in Richtung Kastellstraße. Zum Unfallzeitpunkt wurde die Frau von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf einem BMX Rad überholt, welcher auf Höhe der Frau nach rechts lenkte und diese somit abdrängte. Die Frau aus Goch geriet ins Straucheln, konnte einen Sturz aber verhindern und verletzte sich dennoch leicht. Das Pedelec fiel auf die Seite und wurde dadurch leicht beschädigt. Ein Zeuge kümmerte sich um die Frau, während sich der männliche BMX Radfahrer von der Örtlichkeit entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 16 bis 22 Jahre alt - schlanke Figur - kurze, dunkle Haare - bekleidet mit einem T-Shirt und einer Shorts

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen die Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können und nimmt Hinweise bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell