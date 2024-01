POL-BO: Raubdelikt auf der Hans-Böckler-Straße: Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum ist am Samstagabend, 6. Januar, ein 28-jähriger Bochumer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bochumer gegen 20.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Dorstener Straße auf der linken von zwei Fahrspuren stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 44 beabsichtigte er, auf den rechten Fahrstreifen zu ...

mehr