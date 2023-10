Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Betrug durch Schockanruf, Täter erbeuten fünfstellige Summe

Saerbeck (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Saerbeck hat nach einem Schockanruf einem unbekannten Mann am Freitag (20.10.) eine fünfstellige Bargeldsumme übergeben. Die Saerbeckerin wurde am Freitagvormittag von einer unbekannten Frau angerufen. Diese sagte der 62-Jährigen, dass ihre Nichte einen tödlichen Autounfall verursacht hätte und eine Kaution in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages gezahlt werden müsse, damit sie nicht in Haft komme. Die Frau glaubte der Unbekannten, fuhr zur Bank und holte dort das Geld ab. Während der gesamten Zeit telefonierte die Unbekannte weiter mit der 62-Jährigen. Es wurde ihr gesagt, dass sie zur Emsdettener Straße nach Greven kommen solle, wo das Geld von einer männlichen Person entgegengenommen wird. Die Frau übergab das Geld und telefonierte kurze Zeit später mit der Mutter ihrer Nichte. So flog der Betrug auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die Ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Geben sich Personen als Ihre Angehörigen aus, raten Sie niemals, wer anruft. Fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihre Namen selbst zu nennen. - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

