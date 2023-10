Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto beschädigt, Unfallflucht

Rheine (ots)

Auf dem Parkplatz hinter dem Gesundheitszentrum an der Osnabrücker Straße ist es am Mittwoch (18.10.23) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.15 Uhr parkte auf dem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 227 ein Mini Cooper. Dieser wurde im Bereich des Kotflügels hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.

