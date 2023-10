Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Westerkappeln, Autofahrer stark alkoholisiert

Recke, Westerkappeln (ots)

Mit einer beachtlichen und vor allem bedenklichen Menge an Alkohol im Blut hat die Polizei am Sonntagnachmittag (22.10.23) einen Autofahrer angetroffen. Der 37-Jährige aus Recke fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem schwarzen Ford Fiesta zu einer Tankstelle an der Hauptstraße. Dort fiel der Mann auf, weil er stark alkoholisiert wirkte. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten trafen den 37-Jährigen kurze Zeit später an. Der Mann zeigte klare alkoholtypische Auffälligkeiten. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest auf Alkohol ergab einen Wert von 4,1 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Wache Ibbenbüren gebracht, wo ihm durch einen Amtsarzt zwei Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde sichergestellt. Auch in Westerkappeln hat die Polizei am Wochenende einen Autofahrer angehalten, der unter Alkoholeinfluss fuhr. Der 26-Jährige fuhr auf der Mettener Straße starke Schlangenlinien, die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr stoppte den Mann aus Ibbenbüren, bevor es zu einem Unfall kommen konnte. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Auto wurde sichergestellt. Später wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer: Lassen Sie die Finger vom Alkohol, wenn Sie sich noch ans Steuer eines Autos setzen möchten. Mit dem Fahren unter Alkoholeinfluss gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch andere. Das muss nicht sein. Haben Sie Alkohol konsumiert? Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder lassen Sie sich abholen.

