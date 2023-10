Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus, Räume nach Diebesgut durchsucht

Saerbeck (ots)

An der Färberstraße ist es am Samstagabend (21.10.23) zwischen 19.00 Uhr und 22.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner kehrten am späten Abend nach Hause zurück und stellten den Einbruch fest. In den Räumen des Hauses wurden offenbar Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus. Danach flohen sie der Spurenlage zufolge durch die Terassentür nach draußen und dann in unbekannte Richtung. Die Täter stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell