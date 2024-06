Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Kranenburg-Mehr (ots)

Am Freitag (28.06.2024), gegen 20:50 Uhr, kam es in Kranenburg-Mehr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kranenburg fuhr auf der Nieler Straße (K31) aus Richtung Niel kommend in Fahrtrichtung Mehr. In einer Kurve, im Streckenverlauf zwischen dem Hogefeld und dem Tutweg, kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine. Diese wurde von einem 67-jährigen Mann aus Kranenburg geführt. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde einem nahe gelegenen Krankenhaus zugeführt. Angehörige des Motorradfahrers wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf hinzugezogen. Die Nieler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Mehr und Niel für etwa fünf Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell