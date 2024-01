Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, OT Harriehausen, Hauptstraße 13, Höhe Schlachterei Schlange. Zeit: Dienstag, 23. Januar 2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.24, 06:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem PKW Renault gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Benz. Der Unfallflüchtige Renault-Fahrer hinterließ am Mercedes einen Streifschaden und bei seinem eigenen Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Nach dem Anstoß der Fahrzeuge entfernte sich der nun flüchtige Unfallverursacher unerlaubt, von ihm wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Anwohner aus der Hauptstraße bzw. aus Harriehausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf den Verursacher an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der angerichtete Sachschaden am Mercedes wurde auf 1500.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell