Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Mini-Bagger in Harleshausen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Montag einen rot-grauen Mini-Bagger von einem Grundstück in der Haroldstraße in Kassel-Harleshausen gestohlen. Der Bagger des Herstellers Takeuchi (Gewicht 1865 kg) im Wert von rund 25.000 Euro war noch am Sonntag im Garten hinter einem im Umbau befindlichen Haus abgestellt. Den Diebstahl der Baumaschine bemerkte der Eigentümer am gestrigen Montagmorgen um 8:30 Uhr. Ob die Täter den Bagger kurzgeschlossen haben, um ihn vom Grundstück wegzufahren oder auf ein anderes Fahrzeug aufzuladen, ist bislang nicht geklärt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

