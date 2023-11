Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit unter Autofahrern eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Manchmal münden normale Alltagssituationen unvorhersehbar in eine gewaltsame Auseinandersetzung. So geschehen am Dienstag um kurz vor 9:30 Uhr vor einer Bäckerei in der Wiesenstraße. Ein 60-Jähriger parkte dort mit seinem Fahrzeug. Aus Sicht eines 40-jährigen Autofahrers geschah dies widerrechtlich. Zudem fühlte er sich so an seiner Weiterfahrt gehindert, weswegen er den anderen Autofahrer durch ein Hupen darauf aufmerksam machte. Dies führte jedoch nicht dazu, dass der ältere Mann weiterfuhr. Stattdessen stieg jener aus und näherte sich dem Auto des 40-Jährigen. Dieser stieg auch aus und es entwickelte sich sogleich ein lautstarker Streit mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen. Die verbalen Entgleisungen mündeten dann in eine kurze körperliche Auseinandersetzung, bei welcher sich der 60-Jährige leicht verletzte. Die beiden Streithähne mussten schließlich von der Polizei getrennt werden. Sie zeigten jeweils den anderen wegen dessen Fehlverhaltens an. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun die genauen Umstände und Tatbeiträge der Auseinandersetzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell