POL-MA: Schwerpunktkontrolle zur Minimierung von Radunfällen im Revierbereich Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis/Hockenheim (ots)

Das Fahrrad ist für viele Kinder und Jugendliche auf dem Weg in die Schule das Verkehrsmittel ihrer Wahl. Gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und bei Bedarf nachgerüstet werden. Aufgrund der steigenden Unfallzahlen im Zusammenhang mit Radfahrenden, wurde am Mittwochmorgen zwischen 7 Uhr und 8:30 Uhr eine Kontrollaktion in der Ludwig-Grein-Straße vor dem dortigen Schulgebäude unter Federführung des Polizeireviers Hockenheim durchgeführt. Ziel war es, die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und die Kinder und Jugendlichen zu diesem Thema zu sensibilisieren. Dabei stand das erklärende Gespräch im Vordergrund der Aktion. Zu Schulbeginn wurden in diesem Zeitraum 63 Fahrräder kontrolliert, wobei erschreckenderweise 39 Fahrräder Mängel bei der Beleuchtung aufwiesen. Weitere Mängel konnten aufgrund fehlender Reflektoren in den Speichen oder kleiner Mängel an den Bremsen festgestellt werden. Neben dem verkehrserzieherischen Gespräch, wurden mit einen Mängelbericht, der über die Schule an die Eltern ausgehändigt wird, diese auch in die Verantwortung genommen, die festgestellte Mängel zu beseitigen und so die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg zu unterstützen. Die heutige Kontrollaktion und die hohe Zahl an Beanstandungen haben gezeigt wie wichtig es ist, sich dieses Thema bewusst zu machen.

