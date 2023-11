Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Getränkefachmarkt - mehrere Alkoholflaschen entwendet

Mannheim (ots)

Spirituosen im Gesamtwert von knapp unter 2.000 Euro entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 03:55 Uhr und 06:30 Uhr, aus einem Getränkefachmarkt in der Waldstraße. Über eine verschlossene Tür gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Innere des Geschäfts und nahmen mehrere Alkoholika an sich. Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Videoaufzeichnung wurden gesichert und werden derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet.

Der Polizeiposten Mannheim-Waldhof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/76254-0 zu melden.

