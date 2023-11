Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in geparktes Auto - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 12 Uhr und 19:30 Uhr am Dienstag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in das geparkte Auto einer 43-Jährigen in der Zentstraße ein. Am Abend fiel der Frau auf, dass die Fahrertüre des Fahrzeugs nur angelehnt war, obwohl sie diese zuvor geschlossen hatte. Sie musste feststellen, dass der Innenraum durchwühlt wurde und mehrere Gegenstände fehlten. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Wie es der Täterschaft gelang das Fahrzeug zu öffnen, ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

