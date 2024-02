Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Ludwigshafen Stadtteil Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 17.02.2024 um 00:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Bertold-Brecht-Straße in den Stadtteil Oggersheim alarmiert.

In der integrierten Leitstelle Ludwigshafen gingen zeitgleich mehrere Notrufe ein.

Bereits auf der Anfahrt konnte Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Beim Eintreffen schlugen die Flammen aus einem Fenster und dem Balkon.

Im 5. OG stand eine Wohnung im Vollbrand. Durch die sofort eingeleiteten, umfangreichen sowie personalintensiven Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, eine Ausweitung des Brandes sowie der Rauchgase wurde verhindert.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Bewohner in der Brandwohnung. Zwei Personen aus einer angrenzenden Wohnung wurden durch die Feuerwehr mit Fluchthauben in den sicheren Treppenraum gebracht.

Insgesamt wurden 120 Personen aus dem Gebäude evakuiert und unter anderem in einem Bus der RNV durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der SEG Einheiten betreut.

Im Einsatzverlauf wurden 3 Bewohner vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 31 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, SEG Einheiten des Katastrophenschutzes mit insgesamt 41 Einsatzkräften, die PSNV, sowie die Polizei.

Während des Einsatzes übernahm die Freiwillige Feuerwehr Maudach sowie die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim den Stadtschutz.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell