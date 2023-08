POL-PB: Tödlicher Verkehrsunfall - 42-Jähriger von Bus erfasst

Delbrück-Hagen (ots) - (CK) - In der Nacht zu Sonntag (26.08., 21.00 Uhr bis 27.08., 06.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Innenräume einer Großbäckerei an der Schlinger Straße ein. Hier betraten sie die Büroräume und öffneten dort gewaltsam einen Tresor. Mit Bargeld flüchteten sie daraufhin wieder in unbekannte Richtung. Die Räumlichkeiten ...

mehr