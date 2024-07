Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Exhibitionist belästigt Jugendliche: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Donnerstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Forstfeld auf einem Spielplatz entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen auf dem Spielplatz an der Stegerwaldstraße auf einer Bank gesessen, als sie gegen 14 Uhr auf den Exhibitionisten aufmerksam geworden waren, der auf den Spielplatz kam und in ein Gebüsch ging. Dort nahm er dann die sexuellen Handlungen an sich vor. Eines der Mädchen verständigte telefonisch ihre Mutter, die wiederum die Polizei alarmierte. Die Fahndung nach dem zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchteten Täter verlief leider ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, bei dem es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten, schlanken und 1,85 Meter großen Mann mit gebräunter Haut und einer Glatze gehandelt haben, der eine kurze blaue Hose und ein weißes T-Shirt trug. Er soll mit einem schwarzen Mountainbike weggefahren sein.

Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

