Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda, 7. Juli 2024 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Garage gewaltsam geöffnet

In der Nacht vom 05.07.2024 zum 06.07.2024 öffneten unbekannte Täter eine Garage gewaltsam. Die Täter betraten ein Grundstück in Apolda, Utenbacher Straße und begaben sich zur Garage. Das Schlossbereich wurde beschädigt und die Garage geöffnet. Die Garage wurde durchsucht und durchwühlt. Nach einer ersten Übersicht wurden keine Gegenstände entwendet. Am Schließblech entstand ein Schaden von ca. 100,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell