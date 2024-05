Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Von der Autobahn abgekommen

A 61/Gensingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 61-jähriger Fahrer eines PKW am 28.5.2024 gegen 18:30 Uhr von der A 61 ab. Er blieb mit seinem Auto rechts neben der Autobahn in einem Feld liegen. Dabei fuhr der 61-Jährige zunächst die A 61 in Richtung Süden. Etwa 1200 Meter vor der Anschlussstelle Bad Kreuznach kam er mit seinem Mercedes aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst im Grünstreifen weiter, sprang mit dem Auto über eine kleine Anhöhe und kam auf den Rädern rechts im Feld zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Am Wagen des 61-Jährigen entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 60.000 Euro schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Mann wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da die Hauptfahrbahn der A 61 nicht betroffen war, kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.

