Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrollen des Schwerverkehrs

Gau-Bickelheim (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs überprüften Beamte der Verkehrsdirektion Mainz am 22.05.2024 zwischen 10 und 15 Uhr 14 Kraftfahrzeuge. Die Kontrollen fanden an der A 60 auf dem Parkplatz Heidenfahrt-Süd bei Ingelheim statt. An der Kontrolle beteiligten sich Beamte der Polizeiautobahnstationen Heidesheim und Gau-Bickelheim, sowie Spezialkräften des gewerblichen Güterverkehrs der Verkehrsdirektion Mainz.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu einer Untersagungen der Weiterfahrt. Hierbei war bei einem ungarischen LKW, welcher Kartoffeln in BigPacks transportierte, die Ladung nicht ausreichend gesichert und die Fahrzeugbreite überschritten. Des Weiteren wurden Mängel an der Abgasanlage festgestellt. In einem anderen Fall fuhr ein LKW-Fahrer ohne erforderliche Fahrerkarte seine Tour.

Resultat der Kontrollen waren eine Strafanzeige bzgl. aufenthaltsrechtlicher Verstöße, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sowie drei ausgesprochenen Verwarnungen. In vier Kontrollen wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Diese wurden entsprechend den Gewerbeaufsichtsämtern, bzw. dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, gemeldet.

