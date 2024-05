Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Gau-Bickelheim (ots)

Mit einem nicht versicherten Roller (Elektrokleinstfahrzeug) kam ein 27-Jähriger am 21.5.2024 gegen 18 Uhr zur Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gefahren, um einen sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Diesen hatten die Beamten dem 27-Jährigen erst am 20.5.2024 nach einer Fahrt mit einem PKW unter Drogeneinfluss zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Da der Rollerfahrer erneute Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte und ein Vortest wieder positiv verlief, wurde dem 27-Jährigen wieder eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit in Verkehr rechnen sowie mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell