Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Nässe in die Böschung gefahren

A 61/Worms (ots)

Vermutlich zu schnell für die Witterungsverhältnisse war ein 19-Jähriger, der am 21.5.2024 gegen 16:12 Uhr bei Worms von der Autobahn abgekommen war. Dabei befuhr der junge Mann die A 61 in Richtung Süden und wollte an der Anschlussstelle Worms auf die B 47 abfahren. Im Abfahrtsbereich gerät der 19-Jährige aufgrund augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in die Begrünung. Erst nach ca. weiteren 35 Metern und einer Kollision mit einem Baum kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer und seine fünf Mitfahrer im Alter zwischen 16 und 40 Jahren wurden alle leicht verletzt. Der nicht mehr Fahrbereite PKW musste mittels eines Krans aus dem Grün geborgen und abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

