POL-EL: Nordhorn - Mitsubishi beschädigt

Papenburg (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde ein weißer VW Bus beschädigt, der in Papenburg an der Hermann-Lange-Straße in einer Parkbucht parkte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zusetzen. Rückfragen bitte an: ...

