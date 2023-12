Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 3. Dezember, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der B 402 in Haselünne, in Höhe der Abfahrt Sögel/Stadtmark, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer waren an der Örtlichkeit aus einem Audi mit vermutlich niederländischem Kennzeichen ausgestiegen, nachdem es zu Streitigkeiten im Straßenverkehr gekommen war. Die unbekannten Personen traten an das 75-jährige Opfer heran und schlugen diesem unvermittelt ins Gesicht. Anschließend traten sie auf den Mann ein. Der 75-jährige wurde dabei unter anderem am Kopf verletzt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne: Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell