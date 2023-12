POL-EL: Haselünne - Eine Person bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots) - Zwischen Samstag und Mittwoch kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nordhorner Straße in Neuenhaus zu einem Einbruch in einen silbernen VW Polo. Beute machten die Täter vermutlich nicht. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05943/92000 mit der Polizei Emlichheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

