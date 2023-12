POL-WAF: Ennigerloh. Schwarzer BMW angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Montag (04.12.2023, 16.00 Uhr) auf der Gröblinger Straße in Sassenberg-Füchtorf unterwegs war. Der Unbekannte kam in einer Kurve von seiner Fahrbahn ab und touchierte im Vorbeifahren den Transporter eines 80-jährigen Warendorfers. Der Transporter wurde beschädigt, der Unbekannte fuhr aber weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an ...

