Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60 - Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht, beschädigte Schutzplanke mit Schaden im vierstelligen Bereich

Heidesheim (ots)

Am Dienstag, den 21.05.2024, kam es in den Vormittagsstunden zwischen 7.00 und 14.00 Uhr zu einer ungeklärten Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das noch unbekannte Fahrzeug die BAB60 in Fahrtrichtung Bingen. Zwischen den Anschlussstellen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Finthen kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und beschädigte diese über eine Strecke von ca. 80 Metern. Hierdurch entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche den Unfalls beobachtet habe oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden. Telefonnummer: 06132/9500.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell