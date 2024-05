POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinböllen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW mit Anhänger und einem LKW kam es am 15.5.2024 gegen 09:50 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Rheinböllen wollte ein 39-Jähriger mit seinem LKW auf die Autobahn auffahren. Er touchierte dabei den PKW-Anhänger eines 26-Jährigen, der sich bereits auf der Hauptfahrbahn befand. Es kam zu leichten Sachschäden am ...

