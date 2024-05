POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen auf der A60 aufgrund eines defekten Sattelzuges

A 61/Bingen am Rhein (ots) - Leicht verletzt wurde am 7.5.2024 gegen 9:50 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines PKW auf der A 61 in Höhe des Autobahndreiecks Nahetal. Dort kam es in Richtung Koblenz zu einer Verkehrsstockung, weshalb der 30-Jährige sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 49-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Auto des Vordermanns auf. An beiden PKW entstanden Sachschäden in ...

