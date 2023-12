Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 04.12.2023 ereignete sich im Zeitraum von 09:55 Uhr bis 10:18 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Heerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Geschädigte stellte ihren PKW Seat Arona ordnungsgemäß in einer Parktasche gegenüber des Haupteinganges ab. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten, wodurch an diesem ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

