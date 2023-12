POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Cochem (ots) - Vermutlich am Wochenende vom 01.12.2023 bis 03.12.2023 beschädigten unbekannte Täter die Krippe am Martinsbrunnen des Marktplatzes in Cochem. Hier wurden Teile gewaltsam herausgerissen und mitunter entwendet, ebenso wie mehrere Weihnachtsbaumkugeln. Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Cochem unter ...

