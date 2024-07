LPI-J: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jährigen Mann aus dem Weimarer Land

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Bewusst oder unbewusst versuchte ein Mann seine Rechnung in einer Tankstelle in Eisenberg mit einem gefälschten 10 Euro Schein zu bezahlen. Den Geldschein habe er nach eigenen Aussagen von einem Bekannten übergeben bekommen. Der Kassierer erkannte den falschen 10er und verständigte die Polizei. Diese stellte das Falsifikat am frühen Freitagmorgen sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

