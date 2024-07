Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Auto-Aufbrüche in Vellmar: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Vellmar zu insgesamt acht Auto-Aufbrüchen, bei denen die Täter verschiedene Gegenstände und Bargeld aus den Fahrzeugen stahlen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Alle Taten dürften auf das Konto- ein und derselben Täter gehen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Aufbrüchen gemacht haben.

Der erste Auto-Aufbruch im Heckenweg war der Polizei in der Nacht um 3:50 Uhr gemeldet worden. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Anschließend meldeten sich weitere Betroffene, deren Fahrzeuge im Laufe der Nacht aufgebrochen worden waren. Die weiteren Tatorte liegen in der Käthe-Kollwitz-Straße, Rasenweg, Hohnfeldstraße, Rote Breite Straße und "Im Weidenacker". Neben Bargeld erbeuteten die Täter, die in den meisten Fällen Scheiben an den Fahrzeugen einschlugen, mehrere Kopfhörer, Tablets, Bekleidung und Schokoriegel. In der Rote Breite Straße waren in der Nacht gegen 3:45 Uhr zwei 20 bis 25 Jahre alte Männer gesehen worden, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Einer von ihnen trug eine helle Hose, dunkle Oberbekleidung und eine Schirmmütze, während sein Begleiter mit Bart eine hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke mit hellem Streifen auf der Brust trug.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell