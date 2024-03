Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Elektroroller geht in Flammen auf

Einen Brand verursachte am vergangenen Sonntagabend in Stuppach der Akku eines Elektrorollers. Der Elektroroller war in einem Carport abgestellt worden und entzündete sich dort vermutlich durch einen technischen Defekt selbst. Außer dem Elektroroller entstand bei dem Brand kein Sachschaden und das Feuer erlosch bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von selbst. Die Feuerwehr setze den Roller aufgrund der Gefahr einer erneuten Entzündung unter Wasser.

Bad Mergentheim: Streit eskaliert

Filmreife Szenen lieferten sich zwei Personengruppen im Alter von 18 - 22 Jahren in der Nacht auf Samstag bei einer Schlägerei mit anschließender Verfolgungsfahrt durch Bad Mergentheim.

Gegen 3 Uhr kam es zwischen einer VW-Fahrerin, ihrer Beifahrerin und einer Mercedes-Fahrerin zu einer verbalen Auseinandersetzung aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten. Nachdem der Streit vermeintlich geklärt war, holte die VW-Fahrerin drei Freunde ab und gemeinsam fuhren sie zu einem Waschpark. Dort wurden die Insassen des VW von mindestens fünf Personen attackiert und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Personengruppen. Vier der fünf Insassen des VW wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden Nach den ärztlichen Untersuchungen wollte die VW-Fahrerin ihre Mitfahrer wieder nach Hause bringen. Dort warteten jedoch bereits zwei Fahrzeuge, die die Geschädigten den vorherigen Angreifern zuordnen konnten, weshalb sie die Fahrt fortsetzten. Daraufhin kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen den drei Fahrzeugen durch Bad Mergentheim. Eines der Verfolgerfahrzeuge bremste den VW auf der Igersheimer Straße aus, das zweite Verfolgerfahrzeug und ein hinzugekommenes drittes Fahrzeug blockierten den VW seitlich und von hinten. Mehrere Personen stiegen aus den Fahrzeugen aus und schlugen mit verschiedenen Gegenständen auf den VW ein. Dabei gingen die Heckscheibe sowie die hinteren Seitenscheiben zu Bruch. Zwei der Insassen des VW wurden hierdurch erneut leicht verletzt. Im weiteren Verlauf konnten die Geschädigten zum Polizeirevier Bad Mergentheim flüchten und Anzeige erstatten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lauda-Königshofen: Eine Leichtverletzte nach Unfall

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 45-Jährige war aus Lauda kommend auf der Bundesstraße 290 in Richtung Marbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung wollte die Frau nach links in Richtung Marbach abbiegen. Beim Abbiegevorgang wurde sie von einem aus Marbach kommenden 86-Jährigen Autofahrer offensichtlich übersehen. Dabei wurde das Fahrzeug der 45-Jährigen auf Höhe der Fahrzeugtür erfasst, sodass die Airbags ausgelöst wurden. Sie erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell