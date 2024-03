Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nachdem sich bislang Unbekannte am Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Gemmingen verschafften, sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Täter gelangten in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.45 Uhr über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Nibelungenstraße wo im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Kirchardt: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

In der Nacht auf vergangenen Freitag trieben Einbrecher ihr Unwesen in Kirchardt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Bad Rappenauer Straße. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und Geräte in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. In einem zweiten Fall brachen die Täter einen Baucontainer in der Melitta-Benz-Straße auf. Hier wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

B27/Neckarsulm: Betrunken Unfall verursacht

Einen Wert von über 1,6 Promille zeigte das Testgerät der Polizei an, nachdem eine 24-Jährige in der Samstagnacht bei Neckarsulm in eine Leitplanke gefahren war. Die Frau war gegen 3.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 27 von Heilbronn in Richtung Neckarsulm unterwegs. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verlor sie hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Dame musste die Beamten nach einem Atemalkoholtest zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Offenau: Zeugen nach Aufbrüchen von Garten- und Gerätehäusern gesucht

Nachdem in einer Kleingartenanlage in Offenau insgesamt acht Garten- und Gerätehäuser sowie ein Wohnwagen aufgebrochen wurden, sucht die die Polizei Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Gartengeräte und Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts sowie der verursachte Sachschaden werden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

Neckarsulm: Sportroller entwendet - Wer hat etwas gesehen?

In Neckarsulm-Amorbach wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Motorroller entwendet. Das Fahrzeug war auf der Gebäuderückseite eines Hauses in der Budkeszistraße abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert. Wie der Roller abtransportiert wurde, ist bislang unbekannt. Der Wert des Rollers beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Löwenstein: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde am Sonntagmorgen der 57-jähriger Fahrer des Zweirads leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 10.20 Uhr die Bundesstraße 39 in Richtung Löwenstein, als ihm durch einen 73-jährigen BMW-Fahrer an einer Einmündung die Vorfahrt genommen wurden. Es kam deshalb zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die im Anschluss beide so schwer beschädigt waren, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 57-jährige Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt.

A81/Untergruppenbach: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen ereignete sich Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach. Ein 33-jähriger Porsche-Fahrer war vermutlich zu schnell in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verkauf kollidierte er zunächst mit der Mittelleitplanke und dann mit zwei weiteren Fahrzeugen, die in dieselbe Richtung unterwegs waren. Die 28-jährige Beifahrerin im Porsche wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren. Die A81 musste während der Erstversorgung der Verletzten und während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 170.000 Euro.

