Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall mit Sachschaden

In der Hermersberger Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 45-jähriger Toyota-Fahrer wollte aus der Taläckerallee nach links in die Straße "Goldberg" einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den von rechts kommenden 31-jährigen Lenker eines BMW und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10.000 - 15.000 Euro.

Ahorn: Diebstahl an PKW - Zeugen gesucht

Hohen Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug verursachten Diebe in der vergangenen Woche an der A 81 bei Boxberg. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 13.03.2024 gegen 8.30 Uhr und Donnerstag den 14.03.2024 gegen 15.30 Uhr entfernten bislang unbekannte Täter den Katalysator an einem roten Golf und entwendeten diesen daraufhin. Das Fahrzeug war über den Tatzeitraum auf dem P+M Parkplatz an der Anschlussstelle Boxberg der A81 abgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Rufnummer 06294 234 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell