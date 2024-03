Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Verkehrsunfall mit Fußgänger - Schwerverletzt Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr wurde in Obrigheim ein Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Laut Zeugenaussage überquerte der vermutlich alkoholisierte Fußgänger, ohne nach dem fließenden Verkehr zu schauen, rennend die Fahrbahn auf Höhe der Fußgängerampel vor der Neckarbrücke. Dabei wurde der 54-Jährige von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß schlug sein Kopf auf der Windschutzscheibe auf und er wurde circa drei Meter nach vorne geschleudert. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Aglasterhausen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Ein Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 532 zwischen Aglasterhausen und Reichartshausen leicht verletzt. Ein 73-Järiger Autofahrer war gegen 14:30 Uhr war aus Michelbach kommend in Richtung Einmündung zur L532 unterwegs. An der Einmündung bog der Autofahrer in die L532 ein. Dabei streifte er mit seinem Auto den 75-Jährigen Kraftradfahrer, welcher aus Aglasterhausen kommend in Richtung Lobbach unterwegs war. Dieser kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Beide am Unfall beteiligten Personen wurden in ein Krankhaus gebracht.

Walldürn: Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen Im Zeitraum zwischen Montag, 11.03.2024, und Freitag, 15.03.2024, erbeuteten bislang unbekannte Täter Kupferabfälle im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Grundstück in der Sandgasse in Walldürn. Hierbei wurden 100-150 Kilogramm Kupferabfälle wie Dachrinnen, Kabelreste und Heizungsrohe entwenden. Hinweise werden vom Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

