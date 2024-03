POL-PDWIL: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bitburg-Stahl (ots) - Am 07.03.2024 gegen 16:30 Uhr wurde ein schwarzer PKW in Bitburg-Stahl, Am Hahnenberg, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug am Außenspiegel und vorne auf der Fahrerseite beschädigt. Der PKW war am dortigen Wendehammer geparkt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

